Polis tekneyi iskeleye yanaştırmadı, denize atlayıp barikatı aştı

01 Mayıs 2022 Pazar, 13:31

İstanbul Valiliği'nin Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına izin vermemesinin ardından, Maltepe medyanı işçi örgütlerinin eylem alanı olarak belirlenmişti. Bu çerçevede geniş güvenlik önlemleri altında Maltepe'de vatandaşlar toplanmaya, işçi ve sivil toplum örgütleri de belirledikleri noktalarda bir araya gelerek alana doğru yürümeye başladı.

Bu arada, Adalar Belediye Başkanlığı da geleneksel olarak yaptığı gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tüm İstanbul halkıyla kutlamak için bir tekne kiraladı. Büyükada'dan saat 10.30'da hareket eden teknede başta Adalar Belediye Başkanı CHP’li Erdem Gül ve CHP ilçe örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Ancak polis teknenin Maltepe'deki iskeleye yanaşmasına izin vermedi.

Tekne yaklaşık 1 saat denizde bekletildi. Duruma tepki gösteren CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat denize atladı. Akpolat, alkışlar eşliğinde yüzerek denize çıktı.

Bu arada CHP yöneticilerinin temasları sonucu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün izniyle tekne iskeleye yanaştı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de yaptığı açıklamada, belediyenin geleneksel olarak yer yıl tekne kiralayarak toplantı alanlarına gittiğini belirterek, polisin bugünkü tutumunu eleştirdi. Gül, "Bir saat boyunca denizde dolaştırıldıktan sonra nihayet kıyıya çıkmamıza izin verildi. Adalar halkının da tüm İstanbullular gibi alanlarda kutlama yapmaya hakkı var. Bu engellenemez" dedi.