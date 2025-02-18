'Polis' yalanıyla vurgun! Bitlis ve Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:27

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:04

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp, ikinci el eşya satılan internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı vererek, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin teknik takibi sonucu şüphelilerin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oldukları belirlendi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 8 cep telefonu, 11 sim kart ve çok sayıda hesap kartı ele geçirildi.

El konulan dijital materyallerdeki incelemelerde, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı verip, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması sonrası 68 dolandırıcılık olayı da aydınlatılmış oldu.