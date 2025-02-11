Bitlis'te operasyon: Briket yüklü TIR'da 31 'kaçak göçmen' yakalandı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:13

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:54

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde briket yüklü TIR'ı durdurarak arama yaptı.

Aramada TIR'ın dorsesinde, briketler arasına gizlenmiş 31 kaçak göçmen yakalandı.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Göçmenler sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı gerekçesi ile gözaltına alanın TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.