Bitlis'te iki kişinin mide ve bağırsaklarından 1 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:36

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:08

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Bitlis merkezde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelilerin röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ile bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile şüphelilerin paketleyerek yuttuğu toplam 96 adet daralı ağırlığı 1 kilogram 340 gram Afyon sakızına el konuldu. Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.