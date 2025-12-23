Polise arkadaşının ehliyetini verdi: 'Benim eski fotoğrafım'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Darmstadt Caddesi’nde denetim yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplere arkadaşının ehliyetini veren S.A., “Fotoğraftaki sen değilsin” diyen polis memuruna, “Bu benim eski fotoğrafım, eski halim” diyerek kendini savundu.

İTİRAF ETTİ

Bir süre sonra ehliyetin arkadaşına ait olduğunu itiraf eden S.A.’ya, ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’ suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesilirken, araç otoparka çekildi.