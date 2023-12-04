Polise ateş açtı... Ekipler etek giymiş halde yakaladı

Gaziantep'te 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere ateş açıp kaçtı. Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla Budamcı, bir yakının evinde yatakların arasında etek giymiş halde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:43
Polise ateş açtı... Ekipler etek giymiş halde yakaladı
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Gaziantep'te Güzelvadi Mahallesi’nde öğle saatlerinde polis ekipleri, 5 ayrı dosyadan aranan İbrahim Budamcı’nın saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Ancak Budamcı, polislere ateş açıp kaçtı. İhbarla bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Budamcı’nın saklandığı mahalleyi abluka altına aldı. Dron destekli operasyonda ekipler onlarca evde arama yaptı.

1 saat süren operasyonun ardından İbrahim Budamcı, bir yakının evinde etek giymiş halde yatakların arasında saklanırken yakalandı.

Kadın gibi giyinip kaçmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Budamcı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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