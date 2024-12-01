Polise çarpıp kaçtı: Cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
Kayseri’de, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve kendisini takip eden polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan H.A. (34) yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki takip yaptığı H.A., polis ekiplerinin aracına çarparak, kaçmak istedi. Yakalanan H.A., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: #Kayseri #cinsel istismar #polis
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