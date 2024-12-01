Polise çarpıp kaçtı: Cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

Kayseri’de, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve kendisini takip eden polis ekiplerinin aracına çarparak kaçmaya çalışan H.A. (34) yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Polise çarpıp kaçtı: Cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:33

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu kapsamda ekipler, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Ekiplerin fiziki takip yaptığı H.A., polis ekiplerinin aracına çarparak, kaçmak istedi. Yakalanan H.A., işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. 


Etiketler: #Kayseri #cinsel istismar #polis

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