Eskişehir'de çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Eskişehir’de çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.
Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.M.B.O. isimli yabancı uyruklu şahıs Odunpazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: #eskişehir #istismar #cinsel istismar
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