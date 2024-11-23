Eskişehir'de çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Eskişehir’de çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de çocuğa cinsel istismar: Yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:15

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.M.B.O. isimli yabancı uyruklu şahıs Odunpazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Etiketler: #eskişehir #istismar #cinsel istismar

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