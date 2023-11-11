Polisi ezip kaçmak istemişlerdi... 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:51

Güncelleme: 11.11.2023 - 10:05

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekiplerine bağlı “Balyoz” timi polisleri, "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümmet Taylan S.’nin kullandığı 01 EGU 15 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü Ümmet Taylan S. polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti. Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları, söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti.

Ümmet Taylan S. ile yolcu konumundaki Serkan Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Ümmet Taylan S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ!

Hükümlü Ümmet Taylan S.’nin “kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma” gibi çeşitli suçlardan 20 adet, Serkan Ö.'nün de “kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah taşıma” gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi. Ümmet Taylan S. ve Serkan Ö. polis merkezine götürüldü.

Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.