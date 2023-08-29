Torbacılar polise ateş açtı: 2 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:24

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:27

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde torbacılar tarafından polise ateş açıldı.

İddiaya göre, M.K. ve H.T. adlı 2 torbacı, uyuşturucu parası nedeniyle anlaşamadıkları bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından M.K. ile H.T., olay yerinden kaçarak Karşıyaka Mahallesi’ndeki iki katlı bir eve giderek saklandı.

İhbarla gelen polis ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karışan bir grup olay yerinden kaçarken, evde saklanan M.K. ve H.T., eve girmeye çalışan polislere tüfekle ateş açtı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Olay yerine gelen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Polislerin geldiğini gören 2 torbacı bir kez daha ateş açtı. Şüphelilerin ateşine polisler de anında karşılık verdi. Kapının kırılmasıyla eve giren ekipler, M.K. ve H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin daha önceden ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, polis kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.