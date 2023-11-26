Polisi görünce iç çamaşırındaki uyuşturucuyu attı!
Edirne’nin Keşan ilçesinde polisi görünce iç çamaşırında sakladığı uyuşturucuyu çöp konteynerinin altına attığı belirlenen S.A. adlı kadın yakalanarak, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin, Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak’ta yaptığı çalışmada çöp konteyneri altına atılmış 38 şeffaf kilitli poşet içerisinde 28 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler, çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucu maddeleri S.A. adlı kadının polisi görünce iç çamaşırından çıkararak, çöp konteynerinin altına attığını tespit etti.
S.A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
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