Polisi görünce saklandığı kanepenin altında yakalandı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:59

Güncelleme: 26.10.2024 - 16:42

Edinilen bilgiye göre, Konya Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş.’nin (25) izini buldu.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesindeki bir evde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Polislerin geldiğini gören H.Ş. ise evde eşyalarla dolu bir odadaki kanepenin altına gizlendi. Şüpheli H.Ş., ekiplerce saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan poliste 17 kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.