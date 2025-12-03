Polisi tehdit eden şahsa 66 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, S.K. yönetimindeki 38 AOD 729 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, S.K. kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti.

Sürücünün Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan etanol testi sonucuna göre şahsın 2,22 promil alkollü olduğu tespit edilirken, alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak maddelerinden toplam 66 bin 78 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.