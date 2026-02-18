Polisin belindeki silahı alıp kendini vurdu: Soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 15:04:00
DHA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, polis merkezine ifade vermek için gelen 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, polisin belindeki silahını alıp kendine ateş etti. Yılmaz, hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle Polis Merkezi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin kendisinden şikayetçi olması üzerine Sefa Yılmaz, ifade vermek için polis merkezine gitti.

POLİSİN BELİNDEKİ SİLAHI ALDI

Yılmaz, burada polisin silahını belinden alıp kendini vurdu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Yılmaz’ın öldüğü belirlendi.

İncelemenin ardından Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

