Polisin 'dur' ihtarına uymadı, şarampole uçtu: Yaralılar var!

3.10.2025 10:35:00
İHA
Erzincan’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak çevirmeden kaçan otomobil kovalamaca yaşanırken takla atarak şarampole uçtu. Kazada 24 yaşındaki alkollü sürücü ile yanındaki 17 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Erzincan-Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; 24 AH 717 plakalı otomobilin sürücüsü U.K. (24), polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki 17 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Bacağında kırık tespit edilen çocuk, otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Erzincan #yaralı #şarampol

