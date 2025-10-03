Polisin 'dur' ihtarına uymadı, şarampole uçtu: Yaralılar var!

Erzincan-Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; 24 AH 717 plakalı otomobilin sürücüsü U.K. (24), polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki 17 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Bacağında kırık tespit edilen çocuk, otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.