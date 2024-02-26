Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı

Şırnak’ta kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 14:11
Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı’nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 30,78 gram eroin, 2 adet bong, 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 154 adet muhtelif emtia, 646 adet elektronik sigara, 18 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 46 kilo kaçak çay, 8 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 772 adet fişek, 10 adet şarjör ele geçirildi.

67 şüpheliye yasal işlem başlatıldı.


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