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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza!

28.06.2025 09:08:00
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İHA
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye büyük ceza!

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uyman sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 45 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Eşref Hoca Caddesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, R.K. idaresindeki 19 KA 719 plakalı otomobil durdurulmak istendi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçtı. Polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı. Samsun yolu istikametine doğru devam eden kovalamacada araç, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 45 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.

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