Polisin önünde 'drift' attı: 46 bin 392 TL ceza yedi!

Denizli'de trafik polisinin önünde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Polisin önünde 'drift' attı: 46 bin 392 TL ceza yedi!
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:04

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, denetim yaptığı sırada açık bir otoparkta bir otomobilin drift attığını belirledi.

Polis ekipleri durdurduğu sürücüye "drift yapmak" suçundan 46 bin 392 lira ceza kesti, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı. Sürücünün drift atması, polis aracı içindeki polis memuru tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Etiketler: #Denizli

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