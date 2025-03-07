Jandarma ekiplerinden Denizli'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerinden Denizli'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:03

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde çalışma yürüttü.

İki ayrı evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere baskın yapıldı.

2 TUTUKLAMA

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, 1540 uyuşturucu hap ve 1780 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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