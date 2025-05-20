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Polisle silahlı çatışmaya girdi, ikna edilerek gözaltına alındı!

Polisle silahlı çatışmaya girdi, ikna edilerek gözaltına alındı!

20.05.2025 16:07:00
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AA
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Polisle silahlı çatışmaya girdi, ikna edilerek gözaltına alındı!

İstanbul'da sokak ortasında rastgele ateş etikten sonra polisle çatışmaya giren şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yerlerde çok sayıda boş kovan bulunduğu aktarıldı.

Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta kimliği belirsiz bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş etmeye başladı.

Bir süre karşılıklı çatışmanın yaşandığı sokakta şahıs ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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