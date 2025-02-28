Polisten dolandırıcılık uyarısı: 'Sakın bu tuzağa düşmeyin'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:44

Dolandırıcılık vakalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi iş birliğiyle önemli bir çalışma başlatıldı.

İlçedeki bilgievlerinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında velilere, dolandırıcılara karşı nasıl önlem alabilecekleri anlatılıyor. Son olarak Naim Süleymanoğlu Bilgievi’nde düzenlenen toplantıda velilere kritik uyarılarda bulunuldu.

Toplum Desteği Polisi Büro Amiri Göktuğ Şeker, dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemleri anlatarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Şeker, "Kart bilgilerinizin yasadışı şekilde birilerinin eline geçtiğini düşünüyorsanız bankanızla irtibata geçin. Şüpheli işlemlerden kurtulmak için kartınızın iptal edilmesini sağlayın. Polis, asker ve savcı sizden para istemez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. ’Hakkınızda icra takibi başlatıldı, borcunuzu belirtilen hesaba gönderin’ şeklindeki beyanlar ile sizi arayan ya da mesaj gönderen kişilere asla itibar etmeyin" dedi.