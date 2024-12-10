Polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası!
Erzincan’da polisin ‘dur’ ikazına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan şahsa 38 bin 672 lira para cezası kesildi.
Olay, önceki gece Erzincan Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin ‘dur’ ikazı çektiği sürücü durmayarak yola devam etti.
Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Yapılan alkol ölçümünde yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak 38 bin 672 lira para cezası kesildi.
Araç çekiciyle parka çekildi.
Etiketler: #Alkollü sürücü #para cezası #ceza
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