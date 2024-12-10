Polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası!

Erzincan’da polisin ‘dur’ ikazına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan şahsa 38 bin 672 lira para cezası kesildi.

Polisten kaçan alkollü sürücüye para cezası!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:37

Olay, önceki gece Erzincan Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin ‘dur’ ikazı çektiği sürücü durmayarak yola devam etti.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan alkol ölçümünde yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konularak 38 bin 672 lira para cezası kesildi.

Araç çekiciyle parka çekildi.


Etiketler: #Alkollü sürücü #para cezası #ceza

İlgili Haberler

Türk bayrağı dağıtıp, para toplayan 6 kişiye para cezası

Türk bayrağı dağıtıp, para toplayan 6 kişiye para cezası
Koltuk monte ettiği scooter ile yolculuğa para cezası

Koltuk monte ettiği scooter ile yolculuğa para cezası
İzmir'de otomobilin sileceğini kaldırdı, para cezası aldı!

İzmir'de otomobilin sileceğini kaldırdı, para cezası aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler