Polisten kaçarken ölümle dans: Rezidansın 18. katından atladı
Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağı daha inen adamın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks sitede meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı.
17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan ilginç anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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