Polisten kaçarken ölümle dans: Rezidansın 18. katından atladı

Esenyurt’ta yaşadığı rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağı daha inen adamın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:41
Polisten kaçarken ölümle dans: Rezidansın 18. katından atladı
Abone Ol google-news

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’ndeki lüks sitede meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri sitedeki bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı.

17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan ilginç anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Esenyurt haberleri lüks site haberleri polis haberleri

İlgili Haberler

Ailesini bıçakla rehin aldı... Polislere teslim oldu!

Ailesini bıçakla rehin aldı... Polislere teslim oldu!
Trump, müdahaleyi desteklediğini açıkladı: 'Polis çok iyi iş çıkardı...'

Trump, müdahaleyi desteklediğini açıkladı: 'Polis çok iyi iş çıkardı...'
ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!

ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'

Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki: 'Padişah olamayacaksın'
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı

Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız

Türk-İş'ten Bursa'da kitlesel 1 Mayıs mitingi: Türkiye'yi durdururuz, Otururuz kalkmayız
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!