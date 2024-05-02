ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!

Wisconsin'da bir ortaokul önünde silahlı olduğu bildirilen öğrenci, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay, okulların saatlerce kilitli kalmasına yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:27
ABD polisi yine gündemde: Ortaokul öğrencisi öldürüldü!
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Wisconsin'deki Mount Horeb Ortaokulu'nda meydana gelen olayda polis, ihbar üzerine elinde silah olan bir öğrenciyi ölümcül bir şekilde vurdu.

Çarşamba günü yaşanan olayın ardından kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yerel okullar kapandı. Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul verdiği brifingde, ayrıntıları açıklanmayan çocuk yaştaki erkek öğrencinin ateş etmediğini ve binaya girmeye çalışmadığını söyledi.

Kaul'a göre, polis ihbar aldı ve hızlı bir şekilde karşılık verdi. Çatışma, öğrencinin okula giremeden vurularak öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu olay Mount Horeb'den çok sayıda polis memurunun taktığı vücut kameralarına yansımış olsa da ateş eden memur sayısı ya da kullanılan silahın türüne ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

RAPORLAR HATALI GİRİLMİŞTİ

Wisconsin'de okullar öğleden sonraya kadar kapalı kaldı. Ebeveynler ve öğrenciler, bazı çocukların dolaplara saklandığı ve sessizliği korumak için cep telefonu kullanmadığını belirtti.

Önceki raporlar hatalı bir şekilde okul içinde aktif bir saldırgan olduğunu öne sürmüştü. Ancak daha sonra, tehdidin binanın dışında etkisiz hale getirildiği ve olaya karışan öğrenci dışında başka şüpheli ya da yaralanan olmadığı açıklandı.


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