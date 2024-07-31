Polisten kaçmaya çalışırken yurttaşın çelmesine takıldı

İzmir'de polisten kaçmaya çalışan şüpheli, yurttaşın çelme takmasıyla yakalandı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:27
Polisten kaçmaya çalışırken yurttaşın çelmesine takıldı
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İzmir'in Konak ilçesinde polislerinden kaçmaya çalışan şüpheli, yoldan geçen vatandaşın çelme takmasıyla yakalandı.

Kazım Dirik Mahallesi 1. Sanayi Sitesi yakınlarında uygulama yapan trafik polisleri, bir sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda arandığını belirledi.

Kaçmaya başlayan şüpheliyi kadın trafik polisleri yakalamak için kovaladı.

Ara sokaklara giren şüpheli, yoldan geçen bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşünce polislerce yakalandı.

Polislerin şüpheliyi kovalaması ve vatandaşın bu kişiye çelme takma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı.


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