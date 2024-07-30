O bölgede polis araçları artık elektrikli: 'Sağlam mali yönetim vesürdürülebilir gelecek vizyonu...'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:43

Güncelleme: 30.07.2024 - 17:43

Polis filosunu oluşturan 20 Tesla'nın tamamı South Pasadena Belediye Binası'na kurulan 34 elektrikli araç şarj cihazında şarj edilebiliyor. Şarj cihazlarının kapasitesinden bahsedilmiyor. Basın açıklamasında sadece “Charge Ready programı kapsamında Southern California Edison'un yerel dağıtım sistemini, araçlara enerji vermek için gereken daha yüksek güç seviyesini sağlayacak şekilde yükselttiği ve şarj cihazlarını kurmak için gereken yeraltı kablolarını kurduğu” belirtiliyor.





SPPD yaklaşık bir yıl önce tamamen elektrikli araçlara geçmek istediğini duyurmuştu. Devriye aracı olarak 10 adet Tesla Model Y ve dedektiflik ve idari görevler için 10 adet Tesla Model 3 olmak üzere elektrikli araçları satın almak için Enterprise Fleet Management ile ortaklık kurdu.

Polis departmanı web sitesinde tamamen elektrikli araçlara geçişini şu şekilde açıkladı: “Basitçe ifade etmek gerekirse, devriye operasyonları için ihtiyaçlarımızı karşıladığını ve/veya aştığını belirlediğimiz Tesla Model Y daha güvenli, daha iyi performans gösteriyor ve şu anda kullandığımız gazla çalışan araçlara göre önemli ölçüde daha az güç/yakıt ve bakım maliyetine sahip.”

Belediye elektrikli araçlara geçiş için şarj cihazları ve kira ödemeleri de dahil olmak üzere 1.85 milyon dolar harcadı. Ayrıca bakım ve yakıt maliyetlerinde araç başına yılda yaklaşık 4 bin dolar tasarruf etmeyi bekliyor. Ayrıca Mobil Kaynaklı Hava Kirliliğini Azaltma İnceleme Komitesi'nden (MSRC) yaklaşık 500 bin dolar Temiz Ulaşım Fonu alırken, Southern California Edison tarafından Charge Ready programı kapsamında yürütülen çalışmalar da yaklaşık 530 bin dolar değerinde.

Güney Pasadena Belediye Başkanı Evelyn Zneimer, “Bu geçiş, kentin hem sağlam mali yönetim hem de çevre yönetimine dayalı sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu yansıtıyor” dedi.