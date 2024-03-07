Polisten kaçtığı anları sosyal medya hesabından paylaştı, çorbacıda yakalandı

Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Semih Aksüt (22) o anları kask kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Polisin kimliğini belirlediği sürücü 7 gün sonra çorbacıda yakalandı. Aksüt’ün motosikleti trafikten menedilirken, 17 bin lira da ceza uygulandı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:58
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Olay, Bursa'da 1 Mart’ta gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Semih Aksüt yönetimindeki 16 ATY 179 plakalı motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan Aksüt, motosikletini polisin üzerine sürerek kaçtı.

Bölgede motosikleti ile tur atan Aksüt, bekçilerin de ‘dur’ ihtarına uymayarak, Atatürk Caddesi’nde ters istikamette kaçtı. Motosikletin plakasını da bantlayarak kapatan Aksüt, bulunmadı.

MOTOSİKLET ÇORBACI ÖNÜNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı ve bekçilerden kaçtığı anları kask kamerasıyla kaydeden Aksüt, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekipler, sosyal medya paylaşımından sürücünün kimliğini ve motosiklet plakasını tespit etti.

Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan bir çorbacının önünde, 16 ATY 179 plakalı motosikleti park halinde buldu. Çorbacıya giren ekiplerin kimlik sorgusuyla Semih Aksüt yakalandı.

"TAM ÇORBAMI BİTİRDİM..."

Çorba içmek için geldiğini ve yakalanacağını düşünmediğini belirten Aksüt, “Tam çorbamı bitirdim bekçi ağabeyler geldi. ‘Semih sen misin?’ diye sordular, ardından da dışarı çıktık. Sürücü ceza puanım arttı” dedi. Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan Aksüt’ün motosikleti trafikten menedilirken, 17 bin lira da idari ceza uygulandı.


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