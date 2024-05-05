Polisten kaçtılar, drone kamerasına yakalandılar

Batman’da polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve tarlaya saklanan şüpheliler, yerleri dron kamerası ile tespit edilerek yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 12:45
Polisten kaçtılar, drone kamerasına yakalandılar
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi’nde içindekilerin, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymadığı otomobil, bölgedeki tarlaya girdi. Dronla yapılan aramada, şüphelilerin tarladaki bitkilerin arasında saklandığı belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı renklerde 8 kilo 222 gram ağırlığında yaklaşık 19 bin ekstazi hap ve 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Emniyet Müdürlüğü haberleri gözaltı haberleri şüpheli haberleri yakalanma haberleri

İlgili Haberler

Polis ekiplerinden 'asırlık' operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Polis ekiplerinden 'asırlık' operasyon: 98 yıl hapis cezasıyla aranıyordu
15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı, yakınları polise saldırdı

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı, yakınları polise saldırdı
Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!

Abluka, yasak, polis müdahalesi... İşte İstanbul'un 1 Mayıs'ı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mayıs 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Eğitimciler, 'Bu büyük bir suç' dedi, bakanlığı ve Meclis’i göreve çağırdı: 'Hayalet öğrenciler'

Eğitimciler, 'Bu büyük bir suç' dedi, bakanlığı ve Meclis’i göreve çağırdı: 'Hayalet öğrenciler'
Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!

Son dakika… Edanur Gezer soruşturmasında 4 kişiye gözaltı kararı!
Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!

Gövde gösterisi bitiyor: İlk tasarruf tedbiri İçişleri'nden!
Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!

Gülcan Arslan, ‘Sandık Kokusu’nda izleyicilerle buluşuyor!
Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine dair ilk açıklama: 'Boş koltuk' sorusuna yanıt verdi

Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine dair ilk açıklama: 'Boş koltuk' sorusuna yanıt verdi
Kuzey Derbisinde kazanan Samsunspor!

Kuzey Derbisinde kazanan Samsunspor!