Polisten korna dayağı
İzmir'de evinin önüne aracını park etmek isteyen yurttaş, yolu kapatan polis aracına korna çaldı. Yaşanan tartışmanın ardından polisler, korna çalan yurttaşı darbetti.
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