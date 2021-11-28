Polisten korna dayağı

İzmir'de evinin önüne aracını park etmek isteyen yurttaş, yolu kapatan polis aracına korna çaldı. Yaşanan tartışmanın ardından polisler, korna çalan yurttaşı darbetti.

Mehmet İnmez
28 Kasım 2021 Pazar, 02:00
Polisten korna dayağı
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