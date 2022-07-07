Polisten medyaya engelleme girişimi: Sert müdahale
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından sağlıkçılar bugün birçok hastanede iş bırakarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Ancak her protesto ve eylemde olduğu gibi bu eylemde de basın emekçileri yine polisin sert müdahalesine maruz kaldı.
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından, sağlıkçılar bugün birçok hastanede iş bıraktı. Türk Tabipleri Birliği ise, Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grev yapacaklarını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'na ve Karakaya'nın katledilmesine tepki göstermek isteyen sağlık çalışanları, bugün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Kaybettikleri meslektaşları için yürüyüş yapmak isteyen sağlıkçılar ve bunu haberleştirmek isteyen basın emekçileri polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"
Konuyla ilgili DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık emekçilerinin eyleminde gazeteciler yine polis engeliyle karşı karşıya kaldı. Gazetecilerin tartaklanmasına neden olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Alenen suç duyurusunda bulunuyoruz"
Sağlık emekçilerinin eyleminde gazeteciler yine polis engeliyle karşı karşıya kaldı. Gazetecilerin tartaklanmasına neden olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Alenen suç duyurusunda bulunuyoruz @TC_istanbul pic.twitter.com/AeubGAec88— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) July 7, 2022
"ÜZERİME YÜRÜDÜ, TEHDİT ETTİ..."
Öte yandan Artı TV muhabiri Meral Danyıldız ise, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, İstanbul Emniyet Müdürü Hanifi Zengin'in kendisinin üzerine yürüdüğünü ve yanındaki kameraman arkadaşının ise Zengin tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Danyıldız, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hanifi Zengin az önce benim üzerime yürüdü. Kameramanım Bilal Meyveci'ye "ayağına bastığımı çektin mi cekmezsen seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti. Kurumumu tüm polislerin ortasında yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasina yediremedigim için. Kameramanımı tehdit ederken. Ben artık hem bir gazeteci, hem kadın olarak kendimi alanda güvende hissetmiyorum. Birçok meslektasim da aynı duyguları paylaşıyor biliyorum"
Hanifi Zengin az önce benim üzerime yürüdü. Kameramanım Bilal Meyveci'ye "ayağına bastığımı çektin mi cekmezsen seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti. Kurumumu tüm polislerin ortasında yüksek sesle bağırıp hedef gösterdi. Kadın olarak bir kadına vurmasina yediremedigim için. pic.twitter.com/a5mDVfJNdl— Meral Danyıldız (@meraldanyildiz) July 7, 2022
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