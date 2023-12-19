Polisten 'sihirli mantar' operasyonu
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri gerçekleştirdikleri operasyonda ’sihirli mantar’ ele geçirdi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri araca yönelik gerçekleştirdikleri aramada, 'Magic Mushroom’ olarak bilinen ’sihirli mantar’ ele geçirdi.
Kokainden 10 kat daha fazla etkili ve kuvvetli halüsinasyon etkisi oluşturan 12,6 gram sihirli mantar ile yaklaşık 10 gram da esrar bir adet uyuşturucu kullanım aparatına el konuldu.
Operasyonda yakalanan 44 yaşındaki M.Ö. isimli zanlı ile ilgili tahkikat başlatıldı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadeleye aralıksız olarak devam edileceğini duyurdu.
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