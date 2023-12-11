Mantar toplamaya gitti: Dağlık alanda mahsur kaldı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:28

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:29

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi mantar toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü.

Bileğini zedeleyen yurttaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı.

Bunun üzerine 4x4 ambulans harekete geçirildi. 4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı yurttaşa ilk müdahalesi yapıldı.

Topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.