Mantar toplamaya gitti: Dağlık alanda mahsur kaldı
Sakarya'da mantar toplamak için gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşen ve bileğini zedeleyen 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi kurtarıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi mantar toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü.
Bileğini zedeleyen yurttaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı.
Bunun üzerine 4x4 ambulans harekete geçirildi. 4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı yurttaşa ilk müdahalesi yapıldı.
Topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Akşener’in Ankara planı
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!
- Müge Anlı hakkında konuştu: 'Reyting...'
- ABD Başkanlık yarışındaki son durum ne?
- Asgari ücret konusunda Erdoğan’ın aklındaki rakam!