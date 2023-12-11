Mantar toplamaya gitti: Dağlık alanda mahsur kaldı

Sakarya'da mantar toplamak için gittiği dağlık alanda dengesini kaybederek düşen ve bileğini zedeleyen 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:28
Mantar toplamaya gitti: Dağlık alanda mahsur kaldı
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde ormanlık alanda 51 yaşındaki Sabri Küçükçiftçi mantar toplamak için çıktığı bölgede dengesini kaybederek düştü.

Bileğini zedeleyen yurttaş mahsur kaldı. Konu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yol fiziki şartlarının uygun olmaması sebebi ile adrese ulaşamadı.

Bunun üzerine 4x4 ambulans harekete geçirildi. 4x4 ambulansın ulaştığı olay yerinde yaralı yurttaşa ilk müdahalesi yapıldı.

Topladığı mantar kovası ile birlikte ambulansa alınan ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Küçükçiftçi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


sakarya mantar ormanlık alan Orman

İlgili Haberler

Türkiye Ormancılar Derneği'nden Celal Şengör'e: 'Zırcahil'

Türkiye Ormancılar Derneği'nden Celal Şengör'e: 'Zırcahil'
İzmir'de ormanda top mermisi bulundu!

İzmir'de ormanda top mermisi bulundu!
Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

Akbelen Ormanı'nda direniş sürüyor: 'İnsanca yaşamak istiyoruz'

En Çok Okunan Haberler