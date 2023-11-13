Risotto'nun Sevdalısı: Mantarlı ıspanaklı risotto tarifi...

Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:10

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:10

İtalyan mutfağının muazzam lezzetlerinden biri olan risotto, her bir çatal dolusuyla bir hikaye anlatır. Bu sefer, mantarların doygun aroması ve taze ıspanakların hafifliğiyle buluşarak muhteşem bir dansa geçiş yapıyoruz. Tane tane, kremamsı kıvamı ile baş başa bırakacak olan bu mantarlı ıspanaklı risotto tarifi, sofranıza bir şölen getirmeye geliyor.

Malzemeler:

2 su bardağı arborio pirinci

1 su bardağı mantar, doğranmış

2 su bardağı taze ıspanak, doğranmış

1 adet soğan, doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

4 su bardağı tavuk veya sebze suyu (sıcak)

1/2 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Bir tavada zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tereyağını eritin. Doğranmış soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kısık ateşte soteleyin.

Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin.

Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ispanakları ekleyip sotelemeye devam edin. Ispanaklar büzülüp suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Arborio pirincini ekleyin ve pirinç taneleri şeffaflaşana kadar kısık ateşte soteleyin.

Şarabı ekleyip karışımı karıştırın. Şarap tamamen çekilene kadar pişirin.

Tavuk veya sebze suyunu azar azar ekleyerek karışımı sürekli karıştırın. Her eklediğinizde suyunu çekmesini bekleyin.

Risotto kıvam alana kadar su ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu süreç yaklaşık 18-20 dakika sürebilir.

Rendelenmiş parmesan peynirini ve bir yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Karıştırarak eritin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. Risotto kıvamını aldığında ocaktan alın.

Üzerine taze rendelenmiş parmesan peyniri ve taze karabiber serperek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!