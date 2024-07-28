Polonez işçilerine polis müdahalesi: İşçiler yaralandı

Polonez fabrikasında 100’den fazla işçinin de işten çıkarılmasını protesto eden işçilere polis müdahale etti. Polisin biber gazlı ve kalkanlı müdahalesi sonrası yaralanan işçilerin olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 09:57
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İstanbul Çatalca’da bulunan 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Tekgıda-İş’te örgütlenen işçilerden 13’ü işten çıkarılmıştı.

Dün de işe gelen 100’den fazla işçinin fabrika kapısında giriş kartı basmadı. Kendilerine iş akdinin fes edildiğine dair mesajlar geldiğini söyleyen işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaparak işçi kıyımına tepki gösterdi.

Olay anında polis işçilere biber gazlı müdahalede bulundu.

Bazı işçilerin darbedildiği ve aralarında yaralananların da olduğu aktarıldı. 

 


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