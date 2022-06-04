Polonezköy 'kesin korunacak alan' ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
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