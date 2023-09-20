Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı: 6,5 saat sonra ulaşıldı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 08:08

Polonyalı dağcı Daniels Baranowski, izinsiz zirve tırmanışı gerçekleştirmek için Erciyes Dağı'na çıkıp, 3 bin 600 metre rakımda mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

6,5 SAATTE ULAŞILDI

Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) üzerindeki takip cihazından uzun süre hareketsiz kaldığının belirlenmesi üzerine Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından Türk yetkililerden yardım istendi.

Takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda Polonyalı dağcının bulunduğu koordinatlar de iletildi.

Yardım çağrısı üzerine dün saat 19.30'da AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı.

Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi.

3 SAAT SONRA AŞAĞI İNDİRİLDİ

İzinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra Hörgüçkaya bölgesinin güneybatısında mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'ye, gelen ihbar üzerine 6,5 saat sonra ulaşıldı.

Polonyalı dağcı, AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden aşağı indirildi. Sağlık durumu iyi olan Baranowski, böyle bir olay yaşandığı için özür dileyerek, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Dün gece saat 04.00 sıralarında Erciyes Dağı'na çıkmaya başladığını belirten dağcı, planında dağa çıkmayı düşünmediğini sonradan karar verdiğini söyledi. Baranowski, "Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkmak için telefondaki haritayı takip ettim. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerim" dedi.

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan, Baranowski'nin bisikletiyle Polonya'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi. Tekir Kapı bölgesine getirilen Daniels Baranowski, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.