Polyester fabrikasında yangın... Alevler tüm binayı sardı!

3.09.2025 11:51:00
Antalya'da, polyester kabin üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde saat 09.30 sıralarında korkutan bir yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; site yerleşkesi içinde 2869 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Polyester motor kabini üretilen iş yerinde bulunan kimyasalların yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle bir anda büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

