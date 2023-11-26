Pompalı tüfekli 'kuzen' dehşeti: 20 yaşındaki Berat kurtarılamadı

Diyarbakır'da tartıştığı kuzeni S.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurulan Berat Çoban (20), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:08
Pompalı tüfekli 'kuzen' dehşeti: 20 yaşındaki Berat kurtarılamadı
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Bağlar ilçesi Kuruçeşme mevki, Sento Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde Berat Çoban, bir süredir aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan kuzeni S.Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., pompalı tüfekle Berat’a ateş etti. Berat kanlar içerisinde yere yığılırken, S.Ç. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Berat, ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

KURTARILAMADI

Berat, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Berat'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kaçan S.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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