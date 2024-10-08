Pompalı tüfekli saldırganların evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 07:56

Güncelleme: 08.10.2024 - 07:56

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden S.Ü. ve K.Y. polisin takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek kartuşu, 1 gram metamfetamin, 2 adet payp, 18 gram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.