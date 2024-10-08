Pompalı tüfekli saldırganların evinden uyuşturucu ve silah çıktı

Samsun’da bir araca pompalı tüfekle silahlı saldırı düzenleyen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanırken, saldırganların evinden uyuşturucu ve silah çıktı.

Pompalı tüfekli saldırganların evinden uyuşturucu ve silah çıktı
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 07:56

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca pompalı tüfekle ateş eden S.Ü. ve K.Y. polisin takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek kartuşu, 1 gram metamfetamin, 2 adet payp, 18 gram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aleti ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Etiketler: #Samsun #pompalı tüfek

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