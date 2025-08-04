Pop müziğinin efsane ismi Selçuk Alagöz yoğun bakıma alındı

80 dilde şarkı söylemesiyle tanınan ve bir döneme şarkılarıyla damga vuran sanatçı Selçuk Alagöz, yoğun bakıma alındı.

Alagöz'ün hayranlarını üzen haberi kızı Banu Alagöz paylaştı. Alagöz, babasının doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhaba ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 İstanbul'da dünyaya geldi. Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okudu ve sonrasında turizm işletme mastırını bitirdi.1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile ismini duyurdu. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kızkardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon'a aralarında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katılmışlardır.

1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile beraber 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. 23 adet 45'lik, 7 Albüm (2 adet yurt dışında yayınlamıştır) ve 6 toplama albüme eser vermiştir. Kardeşi Rana Alagöz ile beraber 4 adet altın plak sahibidir.

1979 yılından itibaren kardeşleri Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dahil olan Nilüfer Alagöz ile beraber turistik showlar düzenlemekte olup 80 dilde şarkı söyleyerek tarihe geçmiş bir Türk müzisyendir. Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler göstermiştir. Türk Kalp Vakfı icra kurulunda görev almıştır. POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yıllarca başarı ile yürütmüştür. Ayrıca sigara ile savaşanlar derneğini kurmuş ve aktif pasif sigaranın tüm zararlarını tüm topluma anlatarak bu konuda bir öncü olmuştur. Müzik hayatı boyunca almış olduğu sayısız ödüllere eklediği 2010 Altın Kelebek Özel ödülü ile, müzik kariyerini taçlandırdı.

4 Ağustos 2010 tarihinde daha küçük bir çocuk iken karar verdiği "İki Kez Yaşadım"(Dharma Yayıncılık) adlı kitabını, yıllardır kendisini ve kardeşlerini severek dinleyenlere kazandırmıştır.