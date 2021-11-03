Porno ve yasa dışı bahisi özendiren bin 294 siteye erişim engeli

Denizli'de jandarmanın ekim ayında yaptığı çalışmada tespit edilen 901 yasa dışı bahis, 325 müstehcen yayın, 64 oltalama ve 4 de uyuşturucu maddeyi özendiren internet sitesine erişimin engellenmesinin sağlandığı bildirildi.

DHA
03 Kasım 2021 Çarşamba, 12:42
Porno ve yasa dışı bahisi özendiren bin 294 siteye erişim engeli
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, internette yasa dışı bahis, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirici, müstehcen içerikli suç teşkil eden paylaşımlar, zararlı yazılım barındıran oltalama yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgileri ve sosyal medya hesaplarını ele geçirme amacıyla açılan sitelere yönelik ekim ayı boyunca çalışma yaptı.

Siber Suç uzmanları tarafından yapılan araştırmalarda Denizli'den ulaşım sağlanan 901 yurt dışı üzerinden yayın yapan yasa dışı bahis sitesi, 325 müstehcen yayın, 64 oltalama ve 4 de uyuşturucu maddeyi özendirme sitesi olduğu tespit edildi.

ERİŞİM ENGELİ

Tespitin ardından toplam bin 294 internet sitesine erişimin engellendiği bildirildi.



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