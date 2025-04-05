Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü
Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü.
Eskişehir'de en önemli su kaynağı ve simgesi Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri, endişeye neden oldu.
Çayın İstikbal ve Hoşnudiye mahallelerinden geçen bölümlerinde yüzeydeki ölü balıklar kıyıya vurdu.
Yetkililer, ölümlerin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
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