Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görüldü

Yayınlanma: 05.04.2025 - 14:29

Güncelleme: 05.04.2025 - 14:29

Eskişehir'de en önemli su kaynağı ve simgesi Porsuk Çayı'nda görülen balık ölümleri, endişeye neden oldu.

Çayın İstikbal ve Hoşnudiye mahallelerinden geçen bölümlerinde yüzeydeki ölü balıklar kıyıya vurdu.

Yetkililer, ölümlerin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.