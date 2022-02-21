Poyrazköy iddianamesi geç de olsa tamamlandı, kumpas kuranlar yargı önünde

21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:36

Kamuoyunda Poyrazköy davası olarak bilinen ve sonra Ergenekon davasına bağlanan Poyrazköy kumpasını kuranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

8 yıllık soruşturma sonunda hazırlanan 1048 sayfalık iddianamede, içlerinde eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün ile Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Ömer Köse, Tufan Ergüder’in yanı sıra eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklandıktan sona Silivri’ye götürüldüğü araçtaki görüntüsüyle gündeme gelen Gafur Ata’nın bulunduğu 68 kişi şüpheli, 87 kişi de müşteki olarak yer aldı.

İddianamedeki eski polisler, 2009-2012 yılları arasında "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği", "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "İftira" ve "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek"le suçlanıyor.

Sanıklar Ali Ayan, Hüseyin Işıldak, Mehmet Özdemir, Mustafa Tezcan Alaç ve Salih Yılmazoğlu'nun ayrıca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

En düşük ceza istemi ise “Kamu görevlisi nüfuzunu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama", "Delil uydurarak iftira" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ufuk Yıldırım için toplam 15 yıldan 49 yıla kadar hapis oldu.

En yüksek ceza ise 11 kez "Zincirleme kamu görevlisi yetkisiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal", 37 kez "kamu görevlisi nüfuzunu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama", 86 kez "delil uydurarak iftira" ve "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından toplam 379 yıldan 1375 yıla kadar tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ömer Köse için istendi.

‘ISRARLA ADALET ARAYACAĞIZ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan kumpas şehidi Yarbay Ali Tatar’ın abisi ve Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, iddianamenin 8 yıl sonra tamamlanmasına tepki göstererek, “Israrla adalet arıyoruz. Ama bugün adaletin yerini bulacağına ilişkin bir inancımız yok. Bu sebepsiz değil. Çünkü, mahkeme onca çile çekildikten, canlar yitirildikten sonra beraat kararı veriyor. Beraberinde esas suçu işaret ederek suç duyurusunda bulunuyor. Bizler suçu ihbar ediyor, ifade veriyoruz, yargı ise harekete geçmek için 8 yıl bekliyor. Ama yine de olmamız gereken yerde olacağız. Emanetin gereğini yapacağız” İfadelerini kullandı.

(Ahmet Tatar)



NE OLMUŞTU?

Dönemin Ergenekon soruşturmalarını başlatan savcıları tarafından 21 ve 28 Nisan 2009 tarihleri arasında, Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan kazılarda, daha önce FETÖ’cülerce yerleştirildiği belgelenen mühimmatın bulunması üzerinden yurtsever subaylara kumpas kurulmuştu.

Poyrazköy davası, daha sonra “Kafes Eylem Planı”, iki ayrı “Amirallere Suikast” davası, “Gölcük Donanma Komutanlığı’nda yapılan arama”, “ÇYDD ve ÇEV” davaları ile birleştirilmişti.

Toplam 6 ayrı dosyanın birleşmesinden oluşan davayı, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi yürütmüş, mahkeme 84 sanık hakkında beraat kararı vermiş, sahte delillerin kimler tarafından üretildiğinin tespit edilmesi için de savcılığa ihbar ve suç duyurusunda bulunmuştu.