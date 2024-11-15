Pozantı Belediyesi'nde rüşvet aldığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 belediye çalışanı, inşaat ruhsatı verme işlemi sırasında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Pozantı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y.'nin rüşvet aldığı iddiası üzerine polis harekete geçti.
Polis, yaptığı çalışma sonucunda A.F.Y.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin inşaat ruhsatı verme işlemleri sırasında rüşvet aldığı öne sürüldü.
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