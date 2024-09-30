Türkiye’nin rüşvetle suçlanmasına göz yumulamaz

30 Eylül 2024 Pazartesi

ABD’de Halkbank olayına benzer bir davanın başlaması, Türkiye’deki iktidara yönelik kimi ciddi iddiaların gündeme taşınmasına yol açtı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın suçlandığı davada, New York’taki Türkevi binasının gerekli yasal yollar tamamlanmadan açılması için kendisine Türk yetkililer tarafından rüşvet verildiği ileri sürülüyor.

İlgili savcılığın iddianamesine göre ileri sürülenler şöyle özetlenebilir:

Eric Adams, Türkevi için istenenleri gerçekleştirdikten sonra Türk yetkiliye geri ödeme yapma sırasının kendisine geldiğini söylemiş. Bu gelişmelerin ardından, Adams’ın seçim kampanyasını desteklemek için aynı Türk diplomat ve yetkililer, yasadışı bağışlar yapılması konusunda kimi iş insanlarına aracılık yapmış.

New York Belediye Başkanı’na, 2021’de yine Türk yetkililerce, ulusal havayolu şirketi THY ile Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan ve Türkiye’nin yer aldığı kimi ülkelere ücretsiz ya da indirimli gezi yapması sağlanmış. New York Belediye Başkanı Adams ve arkadaşlarının, yine Türk yetkililerince Türkiye’de pahalı otellerde ücretsiz odalar, yemekler ve eğlence olanakları tanınmış.

İddianamede yer alan bu savların dışında basında yer alan haber ve yorumlara bakılırsa; davada ileri sürülenler, ABD’de kurulmuş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının da yönetiminde bulunduğu Türken Vakfı’nı da kapsayacak bir noktaya değin ulaşabilecek.

Bilindiği gibi, Türken Vakfı, Başkentgaz şirketinin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na gönderdiği 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelmişti. Ensar Vakfı bu bağışın New York’ta Türken Evi adı verilen yurt binası için kullanılacağını öne sürmüştü.

Konuyu değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Türkevi, hiçbir siyasi partinin karargâhı değildir. Rüşvet vermeye yeltenen birileri varsa Türkiye’ye en büyük kötülüğü yapmıştır, onların da cezasını çekmesi gerekir” diyerek yapılması gerekeni dile getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya kamuoyunda rüşvet vb. yüz kızartıcı suçlarla karşı karşıya getiren kim olursa olsun mutlaka hesabını vermelidir. Bunun için muhalefet, basın ve hiç kuşkusuz büyük bir güven kaybına uğramış yargıya büyük iş düşmektedir.

