Türkiye’nin rüşvetle suçlanmasına göz yumulamaz
ABD’de Halkbank olayına benzer bir davanın başlaması, Türkiye’deki iktidara yönelik kimi ciddi iddiaların gündeme taşınmasına yol açtı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın suçlandığı davada, New York’taki Türkevi binasının gerekli yasal yollar tamamlanmadan açılması için kendisine Türk yetkililer tarafından rüşvet verildiği ileri sürülüyor.
İlgili savcılığın iddianamesine göre ileri sürülenler şöyle özetlenebilir:
Eric Adams, Türkevi için istenenleri gerçekleştirdikten sonra Türk yetkiliye geri ödeme yapma sırasının kendisine geldiğini söylemiş. Bu gelişmelerin ardından, Adams’ın seçim kampanyasını desteklemek için aynı Türk diplomat ve yetkililer, yasadışı bağışlar yapılması konusunda kimi iş insanlarına aracılık yapmış.
New York Belediye Başkanı’na, 2021’de yine Türk yetkililerce, ulusal havayolu şirketi THY ile Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan ve Türkiye’nin yer aldığı kimi ülkelere ücretsiz ya da indirimli gezi yapması sağlanmış. New York Belediye Başkanı Adams ve arkadaşlarının, yine Türk yetkililerince Türkiye’de pahalı otellerde ücretsiz odalar, yemekler ve eğlence olanakları tanınmış.
İddianamede yer alan bu savların dışında basında yer alan haber ve yorumlara bakılırsa; davada ileri sürülenler, ABD’de kurulmuş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının da yönetiminde bulunduğu Türken Vakfı’nı da kapsayacak bir noktaya değin ulaşabilecek.
Bilindiği gibi, Türken Vakfı, Başkentgaz şirketinin Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na gönderdiği 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelmişti. Ensar Vakfı bu bağışın New York’ta Türken Evi adı verilen yurt binası için kullanılacağını öne sürmüştü.
Konuyu değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Türkevi, hiçbir siyasi partinin karargâhı değildir. Rüşvet vermeye yeltenen birileri varsa Türkiye’ye en büyük kötülüğü yapmıştır, onların da cezasını çekmesi gerekir” diyerek yapılması gerekeni dile getirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya kamuoyunda rüşvet vb. yüz kızartıcı suçlarla karşı karşıya getiren kim olursa olsun mutlaka hesabını vermelidir. Bunun için muhalefet, basın ve hiç kuşkusuz büyük bir güven kaybına uğramış yargıya büyük iş düşmektedir.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Uzmanlar tek tek anlattı
- Felçli kedisi için yürüteç yaptı...
- NATO Toplantısında Yapay Et Konuşuldu! Gıda Krizi Kapıda
- Kronik hastalıklardan kurtulmak mümkün: Su diyeti
- Neşet Ertaş'ın çaldığı saza 27 yıldır gözü gibi bakıyor
- Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye getiril
- Dolandırıcıların akıl almaz sahte İncil ve Tevrat oyunu!
- Artık karşı taraftan cevap bekliyoruz
- Eğitim dönemi skandallarla başladı! Personel yok,
- 2024 yılında emekli olmayanlar dikkat!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yaşar Alptekin ve Meriç Erkan'dan tepki çeken anlar
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- İstanbul'un en ucuz ve en pahalı ilçesi belli oldu
- Denizlerde palamut ve kılıç balığı bolluğu
- Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu!
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- Narin cinayetinde 'Şahin Göz' ayrıntısı
- 'Bazı bakanlar karşı çıktı...'
- AKP'den sosyal medyaya yeni tırpan
- 'Nasrallah'ın konumunu İranlı ajan bildirdi'