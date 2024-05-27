Prefabrik banka şubesinde korkutan yangın

Hatay’da bir bankanın prefabrik şubesinde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:10
Prefabrik banka şubesinde korkutan yangın
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Yangın, sabah saatlerinde Defne İlçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan bir bankanın prefabrik şubesinde meydana geldi. Konteynerdeki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın, kısa sürede mutfak bölümünü sardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.


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