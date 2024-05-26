Manisa'da hücresindeki yangında yaralanan mahkum, 3 gün sonra hayatını kaybetti

Yayınlanma: 26.05.2024 - 15:53

Güncelleme: 26.05.2024 - 15:53

Olay, 23 Mayıs saat 23.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çınarlıkuyu Mahallesi'ndeki Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, mahkum Sedat Özden, hücresindeki yatağı ateşe verdi. Çıkan yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale ederken, ihbar üzerine cezaevine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kaldığı hücreyi ateşe verdiği belirtilen ve ağır yaralanan Sedat Özden ile dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, dumandan etkilenen 2 infaz koruma memuru ile 4 mahkum tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Ağır yaralanan mahkum Özden, bu sabah tedavisinin sürdüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Özden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özden'in ölüm haberini alan baba İbrahim Özden ile anne Songül Özden ve yakınları hastaneye geldi.

Anne Songül Özden, “Bana telefon açıp, konuşuyordu. Oğlumun sağlık anlamında kötü bir durumu yoktu. Yetkililerin çocuğumun ölüm nedenini araştırmasını istiyorum. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın istiyorum" dedi. Baba İbrahim Özden ise oğlunun bu şekilde ölmesini kabul etmediğini, gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Hayatını kaybeden Sedat Özden'in kuzeni Fesih Özden de “Olaydan önce, 21 Mayıs'ta annesini arıyor ve kendisinin hücreye götürüleceğini haber veriyor. Sedat'ı hücreye döve döve götürmüşler ve bunu da tüm cezaevi duymuş. Biz kimseyi suçlamıyoruz ama yalan yanlış beyanlar var. Burada infaz koruma memurlarının yaptığı darp ve ihmal var. Bunların araştırılmasını ve varsa ihmali olanların cezalarını almasını istiyoruz" diye konuştu.