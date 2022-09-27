Prefabrik ev yapım yardımı nedir? Prefabrik ev yapım yardımına nasıl başvurulur?

27 Eylül 2022 Salı, 16:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya çıkardık açıklamasında bulundu.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NEDİR?

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımlar genel müdürlüğü tarafından yapılan barınma yardımlarının bir çeşididir.

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI KAÇ TL?

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL’ye kadar destek verilir.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Prefabrik ev yapım yardımına yaşadığınız ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabilirsiniz.



