Uyuyamanlar, geceleri uykusu bölünenler için yeni yöntem: 4-7-8 uyku yöntemi nedir?

ETKİLİ Mİ?

Weil, yöntemin insanların geceleri uyumasını veya gecenin bir yarısı uyanmaları durumunda tekrar uyumalarını sağlamak için "harika bir yol" olduğunu söyledi.

Bu yöntemin kaygıyı hafifletmeye, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini iddia etti. Söz konusu yöntemin etkinliğiyle ilgili geniş çaplı bir çalışmanın yapılmadığı unutulmamalı.