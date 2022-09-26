Uyuyamanlar, geceleri uykusu bölünenler için yeni yöntem: 4-7-8 uyku yöntemi nedir?

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:27
<p>Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda gözlenen doğal dinlenme biçimidir. </p> <p>İnsan ömrünün en az 1/3'ünü oluşturan uyku, yeterli düzeyde alınamadığında insan yaşamını ve kalitesi doğrudan etkiliyor. Uyku aynı zamanda hafızanın yeniden yapılandırılması ve psikolojik yenilenme için gereklidir.</p> <p><strong>Independent Türkçe'</strong>nin haberine göre, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ortalama bir yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirtiyor.</p>

Uyku tüm memelilerde, kuşlarda ve balıklarda gözlenen doğal dinlenme biçimidir. 

İnsan ömrünün en az 1/3'ünü oluşturan uyku, yeterli düzeyde alınamadığında insan yaşamını ve kalitesi doğrudan etkiliyor. Uyku aynı zamanda hafızanın yeniden yapılandırılması ve psikolojik yenilenme için gereklidir.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ortalama bir yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için her gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

<p>Uzmanlar, uykuya dalmalarına yardımcı olmak adına insanların benimseyebileceği farklı rutinler veya yöntemler bulmak için çabalıyor.</p> <p>Bu tür tekniklerden biri de<strong> "4-7-8 yöntemi"</strong>. Bu, nefesi düzenlemeyi ve yatmadan önce vücudun rahatlamasına yardımcı olmayı amaçlayan bir egzersiz.</p> <p>İşte bilmeniz gerekenler...</p>

Uzmanlar, uykuya dalmalarına yardımcı olmak adına insanların benimseyebileceği farklı rutinler veya yöntemler bulmak için çabalıyor.

Bu tür tekniklerden biri de "4-7-8 yöntemi". Bu, nefesi düzenlemeyi ve yatmadan önce vücudun rahatlamasına yardımcı olmayı amaçlayan bir egzersiz.

İşte bilmeniz gerekenler...

<p><strong>4-7-8 YÖNTEMİ NEDİR?</strong></p> <p>4-7-8 yönteminin en öne çıkan savunucusu <strong>Amerikalı doktor Andrew Weil.</strong></p> <p>Tekniği<strong> Ellen Show'</strong>a katıldığında açıklayan Weil, yöntemi deneyenlerin dillerinin ucunun üst ön dişlerinin arkasındaki noktaya dokunduğundan emin olarak başlamaları gerektiğini söyledi.</p>

4-7-8 YÖNTEMİ NEDİR?

4-7-8 yönteminin en öne çıkan savunucusu Amerikalı doktor Andrew Weil.

Tekniği Ellen Show'a katıldığında açıklayan Weil, yöntemi deneyenlerin dillerinin ucunun üst ön dişlerinin arkasındaki noktaya dokunduğundan emin olarak başlamaları gerektiğini söyledi.

<p><strong>HIZLA UYUMAK MÜMKÜN MÜ?</strong></p> <p><strong>1)</strong> 4 saniye boyunca burundan sessizce nefes alarak başlayın.</p> <p><strong>2)</strong> Nefesinizi vermeden önce 7 saniye tutun.</p> <p><strong>3)</strong> Nefes verirken, ağzınızla rüzgar sesi çıkaracak şekilde 8 saniye boyunca havayı dışa üfleyin.</p> <p><strong>4)</strong> Ardından bunu 4 nefes döngüsü boyunca tekrarlayın. Weil, ilk 4 ay boyunca halkın bunu 4 döngüden fazla yapmaması gerektiğini söyledi.</p>

HIZLA UYUMAK MÜMKÜN MÜ?

1) 4 saniye boyunca burundan sessizce nefes alarak başlayın.

2) Nefesinizi vermeden önce 7 saniye tutun.

3) Nefes verirken, ağzınızla rüzgar sesi çıkaracak şekilde 8 saniye boyunca havayı dışa üfleyin.

4) Ardından bunu 4 nefes döngüsü boyunca tekrarlayın. Weil, ilk 4 ay boyunca halkın bunu 4 döngüden fazla yapmaması gerektiğini söyledi.

<p>Tekniği uygularken daha rahat hissettiğinizde bunu 8 döngüye çıkarabilirsiniz. Weil, <strong>8 döngüyü asla aşmamanız gerektiğini söylüyor.</strong></p>

Tekniği uygularken daha rahat hissettiğinizde bunu 8 döngüye çıkarabilirsiniz. Weil, 8 döngüyü asla aşmamanız gerektiğini söylüyor.

<p><strong>ETKİLİ Mİ?</strong></p> <p>Weil, yöntemin insanların geceleri uyumasını veya gecenin bir yarısı uyanmaları durumunda tekrar uyumalarını sağlamak için <strong>"harika bir yol"</strong> olduğunu söyledi.</p> <p>Bu yöntemin kaygıyı hafifletmeye, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini iddia etti. Söz konusu yöntemin etkinliğiyle ilgili geniş çaplı bir çalışmanın yapılmadığı unutulmamalı.</p>

ETKİLİ Mİ?

Weil, yöntemin insanların geceleri uyumasını veya gecenin bir yarısı uyanmaları durumunda tekrar uyumalarını sağlamak için "harika bir yol" olduğunu söyledi.

Bu yöntemin kaygıyı hafifletmeye, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini iddia etti. Söz konusu yöntemin etkinliğiyle ilgili geniş çaplı bir çalışmanın yapılmadığı unutulmamalı.

uyuyamıyorum uyumak için yöntem uyumak için ne yapmalı deliksiz uyku gece uykusu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler