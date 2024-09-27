Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:32

Türk tarihinin en büyük deniz zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi 486 yaşında! Preveze Savaşı, Osmanlı denizcilik tarihinin bir dönüm noktasıdır. Peki, Preveze Deniz Zaferi nedir? Preveze Deniz Zaferi ne zaman kazanıldı?

PREVEZE DENİZ SAVAŞI NEDİR?

Bugün Türk denizcilik tarihinde kazanılmış en büyük zaferlerden bir tanesi olan Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıl dönümü...

Osmanlı Devleti'nin donanma gücünün ispatı niteliğinde olan Preveze Deniz Savaşı, Akdeniz'de dengeleri değiştirmiştir. Osmanlı Devleti'ne büyük bir saygınlık kazandıran bu zafer, Türk tarihini için gurur verici sonuçlar doğurmuştur.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI KİMLER ARASINDA YAPILDI?

Preveze Deniz Savaşı ya da Preveze Deniz Muharebesi, Osmanlı Devleti ile İspanya, Venedik, Ceneviz, Malta ve Papalık kuvvetlerinden oluşan, Andre Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kesin galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı tarihi, 1538’dir.

1538 yılında gerçekleşen bu savaşta, Osmanlı donanmasını idare eden Preveze Deniz Savaşı komutanı, Barbaros Hayreddin Paşa’dır.

PREVEZE SAVAŞI NEDENLERİ

28 Eylül 1538 tarihinde yapılan ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazandığı Preveze Savaşı’nın nedenleri şu şekildedir:

Korfu Adası’nın Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması.

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de artan etkinliğine son verilmek istenmesi.

Osmanlı Devleti’nin bazı Venedik adalarını ve Nakşa Dükalığı’nı kendi topraklarına katması.

PREVEZE DENİZ SAVAŞI SONUÇLARI

Türk tarihinin, en önemli savaş galibiyetlerinden biri olan Preveze Deniz Savaşı sonuçları şunlardır:

Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

Venedik Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı vermek zorunda kalmıştır.

Batı dünyasının, Akdeniz’deki etkinliği büyük bir darbe almıştır.

Suriye ve Mısır’a giden deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.

PREVEZE SAVAŞI ÖNEMİ

1538 yılında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti galibiyetiyle sonuçlanan Preveze Savaşı’nın önemi; bu savaş sonrasında Akdeniz’deki Türk hâkimiyetinin perçinlenmiş olmasından ileri gelmektedir. Preveze Deniz Savaşı ile birlikte, artık Akdeniz’de Osmanlı Devleti’ne karşı koyabilecek bir donanma gücü kalmamıştır.